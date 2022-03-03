Ordu’da kar yağışı

Ordu’da etkili olan kar yağışı sonrası, Ordu-Samsun karayolu üzerinde trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

Ordu’da dün gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak, yüksek kesimli bölgelerde ve yaylalarda kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkileyen ve kent merkezinde de etkili olan kar yağışı sonrası, Ordu-Samsun karayolu üzerinde asfalt zeminde de kar birikintileri oluştu. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, trafikte herhangi bir aksaklığın ve kazaların olmaması adına yollarda çalışma başlattı. Hava sıcaklığının da bir dereceye kadar düştüğü bölgede ekipler, yoldaki kar birikintilerini temizlerken, don olayına karşı da buzlama yaptı.

Uyarı levhalarının da aktif olduğu yol üzerinde tünel giriş ve çıkışlarında dikkatli olunması gerektiğine dair sürücüleri uyaran ikazlar yapıldı.