Ordu’da kar kalınlığı insan boyuna ulaştı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. İlçenin önemli turistlik alanlarından Kertil Mesire Alanı’nda çekilen fotoğraf ise sosyal medyada dikkat çekti.

Ordu’nun özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile 19 ilçe belediyesinin kar ile mücadelesi sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 464 araç ve iş makinesi ile 533 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kar içerisinde kayboldu

Akkuş ilçesinde de kar yağışı sonrası renkli görüntüler ortaya çıktı. İlçe genelinde 35 büyük iş makinesi ve 65 personel çalışmalarını sürdürüyor. Akkuş Kertil Mesire Alanı’nda yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki karın içerisinde kaybolan kişinin fotoğrafı ise sosyal medyada çok fazla beğeni aldı. İnsan boyunu geçen karın içerisinde sadece elleri görünen vatandaşın fotoğrafı, ilçedeki kar yağışının şiddetini gözler önüne serdi.

İlçede şiddetli kar yağışının devam ettiği, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı belirtiliyor.