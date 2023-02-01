Ordu’da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi

Ordu’nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe’ye çıkan vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

Ordu’da, bugün yüksek kesimlerde ve yaylalarda başlayan kar yağışı sonucu 530 metre yüksekliğindeki Boztepe beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe’ye vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar kartopu oynadı. Yoğun bir insan kalabalığının olduğu Boztepe’de vatandaşlar, karın keyfini çıkarttı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda olması muhtemel bir aksaklığın yaşanmaması adına sürekli olarak temizlik ve buzlama çalışması yaparken, kış lastiği olmayan bazı araçlar ise Boztepe’ye çıkmakta zorlandı. Araçlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla itilerek, yukarıya çıkabildi.

Boztepe’ye çıkan vatandaşlar, bir süredir kuraklığın hakim olduğunu, uzun süredir kar yağışını beklediklerini belirterek, güzel vakit geçirdiklerini belirtti. Vatandaşlar, insanların kar yağışı sonrasında Boztepe’ye çıkmaları gerektiğini de aktardı.