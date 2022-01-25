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Ordu’da kar esaret değil

Ordu’da etkili olan kar yağışları sonrası Akkuş ilçesindeki kar kalınlığı bir metre 80 santime ulaştı. Altı ilçedeki kar yüksekliği bir metreyi geçti. Yoğun kar yağışına bağlı olarak il genelindeki ortalama kar kalınlığı ise 76 santim olarak ölçüldü. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 7/24 yaptığı çalışmalarla yolları sürekli açık kalan vatandaşlar, telefonla aradıkları Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

Çevre 25.01.2022, 15:58 25.01.2022, 16:06
Ordu’da kar esaret değil

Ordu’da etkili olan kar yağışları sonrası Akkuş ilçesindeki kar kalınlığı bir metre 80 santime ulaştı. Altı ilçedeki kar yüksekliği bir metreyi geçti. Yoğun kar yağışına bağlı olarak il genelindeki ortalama kar kalınlığı ise 76 santim olarak ölçüldü. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 7/24 yaptığı çalışmalarla yolları sürekli açık kalan vatandaşlar, telefonla aradıkları Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu’da da etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışlarının ardından kar yüksekliği Akkuş ilçesinde bir metre 80 santime ulaşırken, Çaybaşı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan ve Kumru ilçelerinde de bir metreyi geçti. 19 ilçeyi etkisi altına alan kar yağışları sonrası ortalama kar kalınlığı 76 santim olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan kar yağışları sonrası, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 464 araç ve iş makinesi 533 personelle 7/24 sahada çalışmalarını sürdürdü.

289 mahalle ve grup yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışının gerçekleştiği mahalle ve grup yollarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ulaşıma kapanan 289 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı.

Genel Sekreter Alp: “2008 yılından bu yana en yoğun kar yağışı”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, İkizce ilçesindeki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Sekreter Alp burada yaptığı açıklamada, “Kar yağışı ilimizde şiddetini artırarak sürdürüyor. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. 2008 yılından bu yana en yoğun kar yağışı gerçekleşiyor. Ordulu vatandaşlarımız rahat olsun. Büyükşehir Belediyemiz sahada. Bölgemizde Çarşamba gününden itibaren de şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Tüm çalışan arkadaşlarımıza başarılar diliyor. Teşekkür ediyorum” dedi.

İkizce Belediye Başkanı Kaygı: “En ufak sorun yaşamıyoruz”

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı ise “Ana arterlerimizin tamamı açık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte İkizce ilçe sınırlarımız içinde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En ufak bir sorun yaşamıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlardan Başkan Güler’e teşekkür telefonu

Kar kalınlığının bir metre 80 santime ulaştığı Akkuş ilçesinde ise Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışmalarında adeta destan yazıldı. Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren sahada hazır bekleyen ekipler yollara müdahale etti. Zorlu coğrafyada yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yolları açık tutan Büyükşehir ekipleri, yaşanması muhtemel mağduriyetlerin de önüne geçti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i telefonla arayan Akkuşlu vatandaşlar çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.

55 hasta için yollara acil müdahale edildi

Dün akşamdan bu yana devam eden karla mücadele çalışmaları kapsamında, Altınordu ilçesinde 2 hasta, Akkuş ilçesinde 3 hasta, 6 diyaliz hastası ve 2 cenaze, Aybastı ilçesinde 2 hasta, Çatalpınar ilçesinde 3 hasta, Çaybaşı ilçesinde 6 hasta ve 3 cenaze, Fatsa ilçesinde 6 hasta ve 1 cenaze, Gölköy ilçesinde 2 hasta, Gürgentepe ilçesinde 3 hasta, İkizce ilçesinde 8 hasta ve 2 cenaze, Korgan ilçesinde 1 hasta, Kumru ilçesinde 3 hasta, Perşembe ilçesinde 1 hasta, 2 diyaliz hastası ve 3 cenaze, Ulubey ilçesinde 3 hasta ve 6 cenaze, Ünye İlçesinde 3 hasta ve 1 cenaze bulunan mahalle ve grup yollarına müdahale edildi.

Tuzlama çalışmaları sürüyor

Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

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