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Ordu’da heyelanda istinat duvarı çöktü

Ordu’nun Perşembe ilçesinde meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöktü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Çevre 18.07.2022, 20:48
Ordu’da heyelanda istinat duvarı çöktü

Ordu’nun Perşembe ilçesinde meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöktü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dün gece Ordu genelinde etkili olan sağanak sonucu bazı noktalarda heyelan, sel ve taşkınlar meydana geldi. Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde de meydana gelen heyelanda yolun istinat duvarı çöktü. Duvarın saniyeler içerisinde çökmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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