banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti

Ordu’da heyelan nedeniyle 36 kişi tahliye edildi

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesinde heyelan riski nedeniyle 14 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, 36 kişi güvenli alanlara taşındı.

Çevre 02.02.2022, 10:41
Ordu’da heyelan nedeniyle 36 kişi tahliye edildi

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesinde heyelan riski nedeniyle 14 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, 36 kişi güvenli alanlara taşındı.

İnkur Mahallesinde bir buçuk ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde de hasar verdi. Toplamda 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkisinde bir evin duvarları yıkılıp kolonları çökerken, bazı yapılarda ise çatlaklar oluştu. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından tespit edilen heyelan riski nedeniyle boşatılan toplam 14 evde kalan 36 kişi güvenli yerlere yerleştirildi. Jandarma, belediye ve AFAD ekiplerinin bölgedeki teknik incelemeleri de sürüyor.

“Can kaybı ve yaralımız yok”

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından dün gece yaptığı paylaşımda, "Ünye ilçemiz İnkur Mahallemizde meydana gelen heyelandan 14 ev etkilendi. Can kaybı ve yaralımız yok şükür. Burada yaşayan 36 vatandaşımızı jandarmamız refakatinde güvenli yerlere taşıdık. Devletimizin tüm imkanları ile yöre insanımızın yanındayız. Gereğini yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Vatandaşlar gece tahliye edildi”

İnkur Mahallesi Muhtarı Ömer Yıldırım, “Mahallemizin Kabadayı Küme Evleri mevkisinde 15 tane evimizi boşalttık. Buradaki heyelan nedeniyle vatandaşlarımız akşam evlerinden tahliye ettik. Allah kardeşlerimize yardımcı olsun, devletimizden tabii destek bekliyoruz. Devlerimiz bizi yalnız bırakmadı ve her türlü desteği vereceklerini söylediler. Biz de onlara güveniyoruz, devletimiz güçlü. Tahliye olanlar bu akşam komşularına gitti ama tahminim kira yardımı ve konut ayarlama yapılacak. Burada bazı kardeşlerimiz hayvancılık ile uğraşıyorlar, zor bir süreç. 2006 yılında 8 tane daha evimiz yıkılmıştı, inşallah onları da bu olayın içerisine katıp, burada toplu bir konut başlatılır diye düşünüyoruz” dedi.

“Gece uyku uyuyamadık, çatlama sesleri duydum”

Heyelan nedeniyle evinde büyük çaplı hasar oluşan Zekeriya Çakır isimli vatandaş, evini tahliye etmeden önce çatlama sesleri nedeniyle uyku uyuyamadığını belirterek, “Ben bir buçuk ay önce heyelan kayması nedeniyle evimden tahliye oldum. Benim ev sürekli çökme yapıyor, yıkılıyor. AFAD ekiplerinin verdiği bilgiye göre burada heyelan var, zeminin altında su varmış. Ben evde çatlaklar başladığında bir ay evde kaldım, o sırada uyku yüzü göremedim. Tam gözüm daldığı esnada patlama sesleri geliyordu. En sonunda da çıktım. Ben şu an başka bir evde kalıyorum, buradaki yıkılan evin çatlama sesleri bana kadar geliyor. Sıkıntı büyük. Evde duvarlar yıkıldı” diye konuştu.

“İlk önce hafif çatlaklar başladı”

Hasan Öcal isimli vatandaş da, “Burada bir buçuk ay önce hafif çatlaklar başladı. Burada çökme var. Yukarıdaki kısım komple çöktü, binaların durumu ortada” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11