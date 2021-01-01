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Ordu’da gölet buz tuttu
Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası’nda bulunan gölet, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile birlikte buz tuttu.
Çevre 01.01.2021, 14:21
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Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası’nda bulunan gölet, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile birlikte buz tuttu.
Ordu genelinde, kış mevsiminde dahi bahar aylarından kalma güneşli günler yaşanırken, yüksek rakımlı yaylalarda hava sıcaklıkları sıfırın altına düşüyor. Kabadüz ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle, DSİ göleti buz tuttu. Eşsiz bir manzaranın oluştuğu yaylada bazı vatandaşlar, buz tutan gölet üzerinde yürüyerek, fotoğraf çekti.Donan gölet üzerinde yürüyerek dolaşan Ümit Şener isimli vatandaş, “Havalar soğudu ve şuan buz gibi bir hava var. Üzerinde şuan rahatlıkla yürüyebiliyoruz. Burada muhteşem bir doğa var, herkesin buralara gelip görmesi gerekiyor” dedi.
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