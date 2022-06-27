Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 bin öğretmen atamasına dair süreç önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işverenler ile görüşerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik."
Ordu’da gökkuşağı güzelliği
Ordu’da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı.
Çevre 27.06.2022, 10:59
Ordu’da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı.
Ordu’da aralıklı olarak yağan yağmur zaman zaman güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Ordu’nun Altınordu ilçesinde aralıklarla yağan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Altınordu sahilinde gökyüzünde oluşan rengarenk görünümü seyretme şansını yakalayanlar, bu güzel manzaranın keyfini çıkardı.