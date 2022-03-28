Ordu’da eriyen kar heyelanlara sebep oldu

Ordu’da uzun süre etkili olan kar yağışının ardından ilçelerde heyelanlar meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin zarar gören yollara müdahalesi sürerken, kent genelinde hasar tespit çalışmaları başladı.

Ordu’da son 3 aydan bu yana yaşanan şiddetli kış sonrası, kar suyunun erimesi ve toprağın suya doyması ile heyelanlar meydana geldi.

19 ilçenin tamamında görünen küçük ve büyük çaplı heyelanlarla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri teyakkuza geçti.

Sahada, 464 araç ve iş makinesi ile 533 personelle yürütülen çalışmalarda, bir yandan kar temizliği çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan da heyelan olan noktalara acil müdahale edildi.

Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yollarda temizlik çalışmaları başlatıldı. Ulaşıma kapanan yolların tekrar trafiğe açılması sağlandı.

Hasar tespit çalışmalarına hız verilirken, heyelan yaşanması muhtemel bölgelerdeki tedbirler artırıldı.

İl genelinde devam eden heyelanlar nedeniyle cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla, tehlike arz eden yerlerde bulunulmaması, heyelan tehlikesi olan yerlerde hiçbir şekilde kalınmaması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.