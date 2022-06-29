Ordu’da çevre katliamı durduruldu

Ordu’da uzun süredir tartışma konusu olan Revizyon İmar Planı Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden oylanarak geçti. Ayrıca Durugöl arazisi Başkan Güler’in girişimleriyle yapılaşmaktan kurtuldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi 3. Olağanüstü toplantısı gerçekleşti. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanlığında düzenlenen toplantıda, uzun süredir Altınordu ilçesinin gündemini meşgul eden Durugöl arazisi ile 18 aydır gündemini koruyan Revizyon İmar Planı ele alındı.

Tüm kesimlerin talep ve raporları dikkate alınarak hazırlanan ve yüksek ölçekli yapılaşmanın önüne geçen Revizyon İmar Planı Ordu Büyükşehir Meclisi’nde oylandı. Tüm üyelerin kabul oyuyla Meclis’ten geçen Revizyon İmar Planı Altınordu Belediyesi tarafından askıya çıkarılacak. Bir aylık askı süresinin tamamlanmasının halinden revizyon imar planı yürürlüğe girmiş olacak.

Durugöl yeşil alan oluyor

Öte yandan Başkan Güler, 110 bin imzanın toplandığı ve uzun süredir Ordu gündemini meşgul eden Durugöl arazisi ile müjde verdi. Seçim sözü de olan Durugöl’ü kurtardıklarının müjdesini veren Başkan Güler, “Bu bir müjde. Durugöl’ü kurtarmak seçim beyannamemde sözümdü. Etrafındaki yeşil alanı da 36 dönümlük yeri de yeşil alan yapıyoruz. Efsanevi bir konuyu halletmiş olarak tıpkı belde evlerde olduğu gibi bu konuyu halletmiş olarak meclisimiz, Ordu’nun tarihine geçmiş oluyoruz. Durugölümüz Ordumuza ilimize, ülkemize hayırlı olsun. Burada yaptığımız şey Durugöl’ü kurtarmaktı. Burada 25-50 kat çıkılabilecek bir durum vardı. Emsali belliydi bunun hepsini indirdik ve alanı kurtardık. 71 dönümü sahibi bize terk etti. İtibarımızı kullandık. Oturduk konuştuk ve bu kararı aldık. Yepyeni yemyeşil bir alan başından sonuna kadar orası halkımıza hayırlı olsun. Oraya 4 katı geçmeyecek turizmi de hareketlendirecek güzel bir otel kuruyoruz. Durugöl’ü kurtaracağız dedik ve şimdi halkımızın kullanıma açıyoruz. Ordu’nun en güzel yerini içerisinde gölüyle birlikte bize bağışlandı. Sözümüzde, sözümüzde durduk” diye konuştu.