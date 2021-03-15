Ordu’da can dostlar için modern hastane

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde mevcutta bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve en kapsamlı sokak hayvanları hastanesine dönüştürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha donanımlı bir ortamda rehabilite edilmesini sağlamak amacıyla kendi personelleri ve imkanlarıyla bakım ve rehabilitasyon merkezinde yenileme çalışması yapıyor.

Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, muayene odası, röntgen ve laboratuvar bölümleri, anneli yavru ünitesi, pati park oyun alanı, güçten düşmüş tek tırnaklı üniteleri, acil durum hayvan ambulansları, engelli rehabilitasyon ünitesi gibi pek çok alanda iyileştirme yapacak olan Büyükşehir Belediyesi sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç dostları donanımlı bir ortamda tedavi ederek rehabilitasyonlarının yapılmasını sağlayacak.

“Can dostlarımız daha donanımlı bir ortamda tedavi edilecek”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak ve incelemeler yapmak üzere Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Yapılacak çalışmalarla sokak hayvanlarımızın hayat standartlarını yükselterek onların yaşamlarına dokunacağız” dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kendi personellerimiz ve imkanlarımızla yapılan yenileme çalışmalarımız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, muayene odası, röntgen ve laboratuvar bölümleri gibi çok daha fazla alanda iyileştirme çalışması yapacağız. Böylesinde donanımlı bir ortamda sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç dostlarımızı tedavi edeceğiz. Karadeniz Bölgesi’nin en kapsamlı ve en büyük hayvan hastanesi olacak bu alanda yapılacak çalışmalarla sokak hayvanlarımızın yaşamlarına dokunacağız. Daha modern bir ortamda sağlıklarına kavuşturacağımız sokak hayvanlarımızın hem yaşam haklarını koruyacak hem de hayat standartlarını yükseltmiş olacağız. Hayvan hastanemizin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.