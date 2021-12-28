Ordu’da asfalt rekoru: 30 ayda 1500 km asfalt ve beton yol

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2019-2021 yılları arasında 1500 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturdu.

Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, asfalt seferberliği sürüyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi ve kaderini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2019-2021 yılları arasında 1500 kilometre yolda asfalt ve beton çalışması yaptıklarını söyledi.

Kırsal yol ağı en fazla il ordu

Göreve geldikleri günden bu yana mahalle ve grup yollarında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Güler, “Toplam 26 bin 378 kilometre ilçe belediyelerimizle birlikte kırsal yol ağımız var. Karayollarına ait olan ise 940 kilometre. Hepsinin toplamını değerlendirdiğimizde 27 bin 318 kilometrelik Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağı ilimizde yer alıyor. Çok geniş bir coğrafyaya hizmet götürüyoruz. Dağınık yerleşim ve engebeli arazide ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforu için hummalı bir çalışma yürütüyor” dedi.

Asfalt ve beton yol uzunluğu 1500 kilometreye ulaştı

2020 yılındaki asfalt ve beton yol çalışmalarının çok verimli geçtiğinin altını çizen Başkan Güler, “Belediyemiz envanterine kattığımız asfalt plentiyle birlikte gaza bastık. Çok daha hızlı çözümler üretebiliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 1500 kilometre yolu asfalt ile buluşturduk. Bunların yanında, 182 kilometre beton yol, 7 bin 912 kilometre hendek temizliği, 38 kilometre yeni yol açma, 545 kilometre yol genişletme, 4 bin 921 kilometre stabilize, 12 bin 460 kilometre reglaj, 100 bin 282 metre yağmur suyu hattı drenaj çalışması, 165 bin 131 m2 kaldırım ve 87 bin 905 m3 duvar çalışması yaptık. Göreve geldiğimiz günden bu yana asfalt ve betona kavuşturduğumuz yol uzunluğu ise 1500 kilometreye ulaştı” diye konuştu.