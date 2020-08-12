Ordu’da arıcılar için 9 bal ormanı kuruldu
TÜRKİYE’NİN EN ÇOK BAL ÜRETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ORDU’DA ARICILIĞI GELİŞTİRMEK VE ORGANİK BAL ÜRETİMİNİ DESTEKLEMEK AMACI İLE 9 ADET BAL ORMANI KURULDU.
Türkiye’nin en çok bal üretiminin gerçekleştirildiği Ordu’da arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek amacı ile 9 adet bal ormanı kuruldu.
Ordu’nun 7 ilçesinde 8 bin 379 dekar alanda arıcılığın biyolojik çeşitliliğin korunması, gelecek nesillere aktarılması, sürdürülebilir gıda güvenliği ve erozyonun önlenmesi açısından 2012 yılında uygulamaya konulan bal ormanı sayısı 9’a ulaştı. Bu amaçla Mesudiye ilçesinde Gülpınar Bal Ormanı, Sarıçiçek Bal Ormanı, Konacık Bal Ormanı, Gölköy ilçesinde Dibektaşı Bal Ormanı, Ulubey-Gölköy Bal Ormanı, Gürgentepe’de Gürgentepe Bal Ormanı, Kabataş’ta Kuzköy Bal Ormanı, Ünye’de Sarıhalil Bal Ormanı ve Perşembe’de Kurşunçal Bal Ormanı olmak üzere 9 bal ormanı arıcıların ve vatandaşların hizmetine sunuldu.
Bal ormanlarında mor çalı çileği, orman gülü taflan, ıhlamur, böğürtlen, kestane, alıç, ahlat, kuşburnu, yalancı akasya, kekik, dadırak, dağ çileği, barut ağacı, dağ armudu, kuş üvezi, mürver, su pençesi, akçaağaç, yabani erik, yabani elma, kızılcık gibi yüzlerce çeşit bitkiden arılar bal yapabiliyor. Bal ormanlarındaki bitki çeşitliliği sebebiyle de arıcılar bu alanlara büyük ilgi gösteriyor.
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