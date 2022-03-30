Ordu’da 256 yol ağında heyelan meydana geldi

Ordu’da uzun süre etkili olan kar yağışının ardından 19 ilçede 256 yol ağında heyelanlar meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 464 araç ve iş makinesi, 533 personelle zarar gören yollara müdahalesini sürdürürken, kent genelinde hasar tespit çalışmalarına ise devam ediyor.

Ordu’da yaşanan şiddetli kar yağışı sonrası karın erimesi ve toprağın suya doyması ile heyelanlar meydana geldi. 19 ilçenin tamamında görünen küçük ve büyük çaplı heyelanlarla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri teyakkuza geçti. 7/24 sahada olan ekipler vatandaşın mağduriyet yaşamaması için heyelan nedeniyle kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

464 iş makinesi ve 533 personelle çalışmalar yürütülüyor

Sahada, 464 araç ve iş makinesi ile 533 personelle yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin yoğun çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

Daire Başkanı Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası havaların ısınması ile birlikte eriyen kar 19 ilçemizde heyelanlara sebep oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile heyelan olaylarının yaşandığı ilk andan itibaren tüm ekip ve ekipmanlarımızla sahada mücadele veriyoruz. Şu ana kadar 19 ilçemizin 256 noktasında heyelan meydana geldi. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmaları yaptık. Öncelikle alternatif güzergahları devreye koyarak mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik. Şu anda ekiplerimiz 7/24 heyelan olan yol ağlarında çalışma yapıyor. Yapılacak jeolojik analizler sonrası heyelan olan noktalarda çalışmaları hızlandırarak bu denli bir olayın yaşanmaması için tedbirlerimizi alacağız.”