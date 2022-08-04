Ordu yaz-kış rengarenk

Ordu Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçeler ile karayolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjleri mevsimine uygun çiçek ve bitkilerle süslemeye devam ediyor. Begonyadan vapur dumanına, ateş çiçeğinden yer minesine kadar görünümü ile görsel bir şölen sunan birbirinden farklı türdeki çiçekler, Ordu’ya renk katıyor.

Ordu genelinde şehir estetiği için birçok uygulamayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle de ilçelerin güzelliğine güzellik katıyor. Bu kapsamda birçok ilçede kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjler ile vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda peyzaj çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevsimine uygun çiçek ve bitkileri, toprakla buluşturdu.

Çalışmalarını yaz mevsiminde daha da yoğunlaştıran ekipler, mevsime uygun 50 bin begonya, 40 bin kadife çiçeği, 25 bin vapur dumanı, 30 bin kirli hanım çiçeği, 15 bin yaprak güzeli, 20 bin horoz ibiği, 50 bin ateş çiçeği, 15 bin yer minesi, 10 bin koyungözü ve biner adet petunya (askı saksılı) ve ipek çiçeği (askı saksılı) ilçelerde toprakla buluşturarak Ordu’ya renk kattı.