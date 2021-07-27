Ordu'da sabahın beşinde acil toplantı: Meteoroloji'den sel uyarısı!

Sabah saat 05.00'te, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; il genelinde meydana gelebilecek herhangi bir afet olayında alınacak tedbirler görüşüldü ve Vali Tuncay Sonel tarafından kurumların araç, gereç ve personelleri ile olası bir afet durumuna karşı her an hazır olunması talimatı kurum müdürlerine iletildi.

Vali Tuncay Sonel, afet olaylarında devreye konan Türkiye Afet Müdahale Planı’nda (TAMP Ordu)görevli kurumlara görevleri ve afet anındaki hareket tarzlarını da hatırlatarak, her an müdahaleye hazır olmalarını istedi.

Toplantıda, il de daha önce yaşanan afet olaylarında meydana gelen hadiseler de değerlendirilerek, benzer durumların tekrarlanmaması için ilgili kurumlarca gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması, iyi organize olunması, işbirliği içinde meydana gelen olaylara ivedilikle müdahale edilmesi hususları kararlaştırıldı.

SİNOP'TA HORTUM

Sinop'ta denizde hortum oluştu, etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Dikmen ve Gerze ilçelerinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Trafikte zaman zaman aksamaların meydana geldiği kentte, belediye ekipleri su birikintisinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.

Karakum mevkisi açıklarında da denizde hortum oluştu.

Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu, vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

HANAK İLÇESİ SELE TESLİM

Ardahan’ın Hanak ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası ilçe ve köyler sele teslim olurken ilçe merkezi beyaza büründü.

Ardahan’ın Hanak ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu. Birçok noktada evler tahliye edildi. İlçede bir kaç gündür devam eden yağışların ardından bugün gerçekleşen dolu yağışıyla yerler beyazladı, ilçe merkeziyle Sazlıçayır köyünde sel meydana gelmesiyle bazı evler su altında kaldı.

Vatandaşlar ilçeyi bu şekilde hiç görmediklerini söylediler. Yağış sonrası oluşan sel felaketi sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

(İHA)