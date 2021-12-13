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Oral: “Tüm değerleri bünyemizde barındırıyoruz”

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, hafta sonu basın mensupları ile bir araya gelerek, Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezdirerek bilgi verdi.

Çevre 13.12.2021, 11:39
Oral: “Tüm değerleri bünyemizde barındırıyoruz”

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, hafta sonu basın mensupları ile bir araya gelerek, Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezdirerek bilgi verdi.

Hersek Lagünü’nün 238 kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Oral, Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde ise 220 aromatik ve tıbbi bitkinin yetiştirildiğini söyledi. Oral, “Altınova; sanayi ve tarımın ardından tarihi ve turizmiyle de adından söz ettirecek” dedi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ndeki Coffee Chefs Lounge Cafe Restoran’da düzenlenen kahvaltılıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hersek Lagünü’nün bölgenin adeta bir saklı cennet köşesi olduğunu söyleyen Başkan Dr. Metin Oral, lagünün 238 kuş türüne ev sahipliği yaptığını bunun da Türkiye’deki kuş türlerinin yüzde 50’si olduğunu belirtti. Başkan Oral, 40 hektar alanda kurulan Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin, kısa sürede ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Basın mensuplarıyla kahvaltının ardından alanı gezen Başkan Oral, “Hersek Lagünü’ne kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Hersek Lagünü, çok değerli bir sulak alan ekosistemidir. Lagün, başta su kuşları olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşıyor. Bu bölgeye yaptığımız tesislerle alan çok daha değerli ve önemli hale geldi. Türkiye’nin ilk ve tek Doğa Eğitim Merkezi ve engelliye uyumlu Kuş Gözlem Kulesi lagüne ayrı bir değer katıyor. Tüm doğaseverleri Hersek’e bekliyoruz” dedi.

“Kadınların istihdamına da katkı sunuyor”

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni rehber eşliğinde gezen basın mensupları da bölgeye hayran kaldı. Bazıları endemik olmak üzere bahçede 220 çeşit bitkinin yetiştirildiği bildirildi. Burada yetiştirilen bitkiler hasat edilip kurutulduktan sonra satışı da yapılıyor. Ar-Ge bölümü, konferans alanları ve satış merkezi de bulunan bahçe, kadın istihdamına da katkı sunuyor. Başkan Oral, “Maksadımız kadınlarımıza iş imkânı sağlamak. Çalışanlarımızın çoğu kadın. Ürünlerimizi kadın kooperatiflerimiz aracılığıyla satmak istiyoruz. Bitkilerin suyunu, yağını, çayını, bitkisel olarak neyini yapabiliyorsak, ne üretebiliyorsak, ürün haline getirip, hem kadın kooperatiflerimize hem de sektörümüze girdi sağlamak istiyoruz. Bunların bir kısmı kozmetikte, bir kısmı boyada, bir kısmı sanayide bir kısmı da tedavide kullanılıyor” diye konuştu.

Basın mensupları ardından Başkan Oral ile birlikte Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Alanı’na geçti. Buradaki kuş gözlem kulesinde kuş gözlemi yapan basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Oral, Marmara Denizi’nin kıyısındaki 238 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü’nde çok anlamlı ve dikkat çekici bir uygulamayı da başlattıklarını söyledi. Özellikle güzellikleri ile ünlü flamingo kuşlarının yoğun olarak konakladığı merkezi ziyaret etmek isteyenlerin doğa pasaportu alması gerektiğini söyleyen Başkan Oral, ziyaretçiler için ücretsiz olarak temin ettikleri doğa pasaportunu almayı kabul edenlerin, “Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma” sözleşmesinin de gönüllüsü olduğunu bildirdi.

Başkan Oral, ziyaretçilerin Kuş Oteli olarak adlandırdıkları merkezde gözlem yapmanın yanı sıra rehberler eşliğinde bilgilendirme gezileri ve sosyal tesislerde keyifle zaman geçirme imkânı da sunduklarını söyledi. Başkan Oral, yapılan kuş gözleminin ardından basın mensuplarına Altınova Belediyesi Doğa Pasaportlarını takdim etti.

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