Operasyonda ele geçirilen 120 adet saka kuşu doğaya salındı

Osmaniye’de bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirilen 120 adet saka kuşu Kırmıtlı Kuş Cenneti’nde bulunan koruma bölgesinde doğaya salındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Toprakkale ilçesinde N.S. isimli yabancı uyruklu şahsın nesli tükenmekte olan “Saka Kuşu” ticareti yaptığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi. Yapılan baskında ele geçirilen 120 adet saka kuşu da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen saka kuşları Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekibi ve DKMP’ye bağlı ekipler tarafından Kırmıtlı Kuş Cenneti içerisinde bulunan koruma bölgesinde doğaya salındı.

Öte yandan gözaltına alınan N.S. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da 120 bin lira idari para cezası kesilmişti.