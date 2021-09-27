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Önlerine çıkan anne ve yavru ayıyı ormana sürdüler

Karabük’te seyir halindeki otomobilin önüne çıkan anne ve yavru ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Çevre 27.09.2021, 11:00
Önlerine çıkan anne ve yavru ayıyı ormana sürdüler

Karabük’te seyir halindeki otomobilin önüne çıkan anne ve yavru ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıçiçek mevkiinde seyir halindeki otomobilin önüne anne ve yavru ayı çıktı. Sürücü bir taraftan cep telefonu ile o anları kaydederken, bir taraftan da anne ve yavru ayıyı ormanlık alana kadar sürdü. Anne ayı dik yamaçtan hızlıca ağaçlık alana girerken, yavru ayı ise bir süre yamaçtan çıkmak için mücadele verdikten sonra annesinin arkasından gözden kayboldu.

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