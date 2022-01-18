Onlar itfaiyenin neşe kaynakları

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından daha önce kanyondan ya da kayalıklardan kurtardıkları köpekler, artık itfaiyenin neşe kaynağı oldu.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçe ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra itfaiye müdürlüğünde bakımları yapılan sokak köpekleri, itfaiyenin neşe kaynağı oldu. Yavru iken kurtardıkları köpekler İtfaiye müdürlüğünün bahçesinde kar yağışı altında itfaiye müdürü Mehmet Gökçe ile eğlenceli anları kameralara yansıdı. Gökçe’nin atkısını ısırarak almaya çalışan ve onunla oynayan yavru köpekler kar altında doyasıya eğleniyor.

İtfaiye Müdürü Gökçe, “Demirbaşlarımız oldu artık. Kurtardığımız köpeklerden bir kısmına biz bakıyoruz, bir kısmını hayvan severlerimize verdik. Kendilerine bakanları seviyor köpekler. Bazıları çok hareketli. Elimizden geldiğince bakıyoruz, Allah dostlarına” dedi.