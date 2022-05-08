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Onlar da yaban hayatının anneleri
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anneler Günü’ne özel bir video paylaştı. Fotokapana yansıyan görüntülerde yaban hayatının anneleri ve yavruları yer aldı.
Çevre 08.05.2022, 11:55
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anneler Günü’ne özel bir video paylaştı. Fotokapana yansıyan görüntülerde yaban hayatının anneleri ve yavruları yer aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin dört bir yanına yerleştirdiği fotokapanlarla yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor. Müdürlüğün sosyal medya hesabından Anneler Günü’ne özel bir video paylaşıldı. ’Karşılıksız sevgi ve fedakarlığın tek sahibi annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun’ notuyla paylaşılan görüntülerde, fotokapanlara yansıyan yaban hayvanları ve yavruları yer aldı.