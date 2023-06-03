Önceden çölü andıran baraj sahası suyla doldu

Elazığ’da 3 aydır etkili olan yağışlarla birlikte baraj debilerinde yükseliş meydana geldi. Geçen sene adeta çölü andıran baraj sahası, yeniden eski günlerine kavuştu. Yaklaşık bir yıl önce dron ile aynı yerden çekilen görüntüler, yağışların ne denli etkili olduğunu gösterdi.

Ülke genelinde kışın istenilen kar yağışı alınamasa bile ilkbahar yağışları bu durumu telafi etti. Elazığ’da aylardır süren yağışlar, Keban Baraj Gölü olmak üzere tüm barajların dolmasını sağladı. Yaklaşık 3 yıldır çölü andıran baraj sahaları, yeniden su ile doldu. Kilometrelerce çekilen su, yeniden baraj sahası kenarında bulunan Çağlar köyünün sınırlarına dayandı. Yağışların devam ettiği bölgede debinin daha da yükselmesi bekleniyor. Yaklaşık bir yıl önce dron ile aynı yerden çekilen görüntüler, yağışların ne denli etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

Köy sakinlerinden Fahrettin Oluk, “O, bizler için ne yaparsa en iyisini yapar. Hakikaten iki sene evvel buralarda sadece toz duman vardı. Rabbimin rahmetine şükürler olsun ki yağmur yağdı. Bizim gönlümüzden geçen, buranın tamamen eski, 3 sene önceki yerine gelmesi ve tamamen dolmasıdır. Buralar yeşerdi, su geldi ve ayın 15’ine kadar da gelecektir. 2 buçuk kilometreden fazla su gitmişti. Çünkü burada orası zar zor görünüyordu. Şu an en eski haline kavuşabilmesi için yaklaşık 1 kilometre kaldı diyebiliriz” dedi.