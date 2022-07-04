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Önce yakaladılar sonra göle bıraktılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Trabzon Şube Müdürlüğü denetiminde, Uzungöl Tabiat Parkında tabiat turizmi faaliyetlerinde, 40 yarışmacının katıldığı “Amatör Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması” düzenlendi.

Çevre 04.07.2022, 10:15
Önce yakaladılar sonra göle bıraktılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Trabzon Şube Müdürlüğü denetiminde, Uzungöl Tabiat Parkında tabiat turizmi faaliyetlerinde, 40 yarışmacının katıldığı “Amatör Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması” düzenlendi.

Yarışmacılar tuttukları balıkları daha sonra göle bıraktılar.

Yarışmada hedef tür olan 48 adet kırmızı benekli doğal alabalık yakalandı. Yakala-bırak metodu uygulanan yarışmada, yakalanan alabalıkların boyları ve ağırlıkları ölçüldükten sonra balıklar tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Doğa harikası Uzungöl Tabiat Parkı’nın başka bir yönüyle de tanıtımının yapıldığı etkinlik, dereceye giren yarışmacılara hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Dereceye giren yarışmacılardan 1.ye 9 bin TL lik, 2.ye 6 bin TL lik, 3.ye 5 bin TL’ lik olmak üzere toplamda 7 kişiye 25 bin TL’ lik hediye çeki ödül olarak dağıtıldı. Turistlerin ilgisini çeken etkinlikte doğal değerlerden biri olan kırmızı benekli alabalığın korunması gerektiği vurgulandı.

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