Önce sis, şimdi poyraz vurdu

Marmara Denizi’nde sisin etkisini kaybetmesinin ardından balıkçılar bu kez de poyraz sebebiyle denize açılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası Marmara Denizi’nde etkili olan yoğun sis bu sabah etkisini yitirirken, bu kez de poyraz başladı. Sisten sonra denize açılmayı bekleyen Tekirdağlı balıkçılar, yine ava çıkamadı. Çok sayıda büyük gemi Tekirdağ açıklarında demirlerken, Tekirdağlı balıkçılar balıkçı barınağında beklemeye devam etti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, sisten sonra poyraz fırtınasının mağduru olduklarını ifade ederek, “Beş gün sis dolayısıyla çıkamadık. Şimdi bir daha çıkamayacağız. Gördüğünüz gibi poyrazın sert esmesiyle balıkçılarımız limanda teknelerini bağlamak zorunda kaldı. Cumartesi günü havanın düzelmesi bekleniyor. Kısmet olursa cumartesiden sonra denize çıkmaya başlayacağız. Bu süre zarfında burada bekliyoruz. Muhabbet ediyoruz, çay içiyoruz, yırtılan ağlarımız varsa onları tamir ediyoruz. Yani zaman geçirmeye çalışıyoruz” dedi.