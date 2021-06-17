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OMÜ Arama Kurtarma Takımı eğitimi tamamladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arama Kurtarma Takımı, Samsun AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen bir haftalık hafif arama kurtarma eğitimini başarıyla tamamladı.

Çevre 17.06.2021, 11:35
OMÜ Arama Kurtarma Takımı eğitimi tamamladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arama Kurtarma Takımı, Samsun AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen bir haftalık hafif arama kurtarma eğitimini başarıyla tamamladı.

Meydana gelebilecek her türlü afettin arama kurtarma çalışmalarında yer almak üzere öğrenci, personel ve gönüllülerin katılımıyla kurulan OMÜ Arama Kurtarma Takımı, Samsun AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen bir haftalık hafif arama kurtarma eğitimini başarıyla tamamladı.

Samsun AFAD İl Müdürlüğünde verilen eğitimde OMÜ Arama Kurtarma Takımının her bir üyesi, eğitim alanında bulunan parkurlarda hafif arama kurtarma tatbikatı yaparak uygulamalı eğitim aldı. Eğitimde OMÜ Arama Kurtarma Takımı, muhtemel afet durumlarında hayat kurtaracak bilgi ve yöntemi uygulamalı olarak öğrenerek deneyim kazandı.

Afetin öncesinde ve sonrasında uygulanması gereken korunma yöntemlerinin de ele alındığı eğitimde, Samsun AFAD İl Müdürlüğü eğitmenleri; enkazdan kurtarma tekniklerini, enkazda kullanılan malzemelerin özelliklerini ve kullanımını göstererek takım üyelerine uygulattı. Yüksekte mahsur kalan vatandaşların sedyeyle kurtarılma yönteminin de öğretildiği eğitim, genel bir tatbikatın ardından sona erdi.
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