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Ömerli Barajı’nda su seviyesi yüzde 43 seviyesine geriledi
ÖMERLİ BARAJI’NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 43 SEVİYESİNE GERİLEDİ
Çevre 27.10.2020, 09:30
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İstanbul’daki barajların doluluk oranları, son yılların en düşük seviyeye geriledi. Anadolu Yakası’nın önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı’nda su oranı yüzde 43, 55 oranı kadar düştü.
İstanbul’da sonbahar mevsiminde olunmasına rağmen yağışlar gerçekleşmedi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi İstanbul genelinde barajlarda su seviyesini yüzde 30’a geriletti. Ömerli Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 43, 55 seviyelerine kadar düştü. Ömerli Barajındaki su seviyesinin son durumu havadan görüntülendi.
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