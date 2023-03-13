Omanağzı’nda bahçelerde ilkbahar temizliği

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü sakinleri, ilkbahar aylarında yaptıkları bahçe temizliğini şimdiden yapmaya başladı. Bahçelerdeki gazeller süpürülürken, gübreler de serpilerek ağaçların budaması yapılıyor.

Ormanağzı köyü Pokens Mahallesi sakinlerinden Ömer Aydın, "Bahçemizde bahar temizliği yapmaktayım. Ağaçlarımız yaprak açmak üzere, biz de kenar köşesinin temizliğini yapıyoruz" dedi.

Pokens Mahallesi sakinlerinden Ahmet Kurt, "Köyümüze ilkbahar geldi artık. Bahçelerimizin temizliği, gübrelemesi, ağaç budaması, ağaçların diplerinin açılması gibi işleri yapıyoruz" diye konuştu.

Pokens Mahallesi sakinlerinden İsmail Aydın, "Bugün Pokens Mahallesi’nde bahçelerimizi temizliyoruz. Köyümüze bahar geldi; ağaçlarımızı buduyoruz, bahçelerimizi temizliyoruz. Günlerimiz bahar mesaisi ile geçiyor" şeklinde konuştu.