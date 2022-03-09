Olur’un köylerinde baharın habercisi çiçekler açtı

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı ve Taşlıköy mahallelerinde ilkbaharın müjdecisi kardelen ve menekşeler açmaya başladı.

Yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu Olur’da ilçe merkezinde baharın habercisi olan kardelen ve menekşeler açtı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar ve soğuklar etkili olurken, Karadeniz iklimi hakim olan Olur’un köylerinde bahar havası yaşanıyor.

Oltulu doğasever İbrahim Hakkı Ekinci, “Bu haftaki doğa yürüyüşümüzü Olur Taşlıköy’de yapıyoruz. Erzurum’un ilçesi olan Olur, Karadeniz iklimine sahip. Şu an mor menekşeler çiçek açmış, kızılcıklar çiçek açmaya dönmüş durumda” dedi.