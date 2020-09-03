Ölüme terk edilen yavru köpekler, biberonla beslenmeye başlandı

Elazığ’ın Ağın ilçesinde bir kasa içerisinde ölüme terk edildiği yerde belediye personeli tarafından bulunarak koruma altına alınan 10 yavru köpek, şırınga ile süt verilerek beslenmeye başlandı.

Olay dün, Ağın ilçesinde hükümet konağının arkasında meydana gelmişti. Belediye personeli Aykut Karadağ, kasa içerisine bırakılmış 10 yavru köpeği fark etti. Gözleri açılmamış olan yavruları gören Karadağ, durumu İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu’ya bildirdi. Başkan Uslu, yavru köpekleri alarak aracıyla belediyeye götürüp, koruma altına aldı. Ardından da köpeğin bulunması için belediye hoparlöründen yavruların annesi bulunması için anons yaptırdı.

İlçede yapılan anonslara ve taramalara rağmen köpeklerin annesi bulunamadı. Bunun üzerine yavru köpeklerin telef olmaması için belediye personelleri hayvanlara şırınga ile süt vermeye başladı. Köpeklerinin annesinin bulunması için çalışmanın sürdüğü öğrenilirken, bulunamadığı takdirde aynı yöntemle bakımlarının devam ettirilmesinin planlandığı aktardı.