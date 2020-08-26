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Ölüme terk edilen katır, hastanede tedavi altına alındı

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE AYAĞI KIRIK HALDE ÖLÜME TERK EDİLEN KATIR, FIRAT ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevre 26.08.2020, 09:34
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Ölüme terk edilen katır, hastanede tedavi altına alındı

Elazığ’da ayağından yaralandığı için ölüme terk edilen katırın kurtarılmasının ardından kaldırıldığı hayvan hastanesinde yapılan kontrollerde uzun süre aç kaldığı belirlenirken, hayvanın toparlanmasının ardından operasyona alınacağı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan memleketine gelen profesyonel sporcu Ramazan Türkanoğlu, Palu ilçesindeki Hamzabey Barajı civarında koşu yaptığı sırada ıssız bir alanda hareketsiz bir şekilde duran katırı fark etti. Katırın ayağının kırık olduğunu gören Türkanoğlu, jandarma ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Yardım gelene kadar Türkoğlu topladığı otlar ile bitkin düşen katırı besledi. Ardından veteriner hekim ile beraber jandarma ve belediye ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı katır, ekipler tarafından Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan katır, yapılan müdahaleler sonrasında sağlığına kavuşturulması için ameliyata alınacağı bildirildi.

"Operasyona alacağız"

Katırın Palu ilçesinin kırsalında vatandaşlar tarafından bulunduğunu belirten Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Cengiz Han, “Vatandaşlarımız durumu Jandarma ekiplerine bildirmiş. Jandarma ekiplerimizin aracılığıyla görüştük onlar da belediye araçlarıyla katırı Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdiler. Burada yapılan müdahalelerde ayağının metakarpofalangeal bölgede bir travma olduğunu ve bu eklemde çıkık şekillendiğini tespit ettik. Yalnız vakamız bayağı eski deride hafif nekrozlar ve taşkın granülasyonlar olduğunu tespit ettik. İleri ki günlerde bu taşkın granülasyonları ve eklemi reddetmeye çalışıp bir tedavi uygulamaya çalışacağız. İnşallah hayvanı sağlığına kavuşturmaya çalışacağız. Yalnız eski ve güç bir vaka olduğunun da bilinmesi gerekir. Hayvan aç kalmış burada besleyerek biraz kendine gelmesini bekliyoruz. Kendine geldikten sonra da inşallah operasyona alacağız. Zaten ciddi bir yarası ve çıkığı var. Kronik bir vakanın olması da işimizi güçleştiriyor ama bu yapacağımız şeylere engel değil. Hayvan Hastanesinde çalışan bütün cerrahlar olarak inşallah sağlığına kavuşturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

"Uzun sureli bir tedavi düşünüyoruz"

Uzun süreli bir tedavi düşündüklerini de aktaran Han, “Operasyondan sonra bunun ciddi bir bakıma ihtiyacı olacak. Ayağını yere basmaması gerekir bunun için de tedbir alacağız. Kırık ve çıkıklar eski olduğundan dolayı bu bölgede fibröz dokularda zedelenmiştir bunları da kazımamız gerekir. Bunların hepsini düzeltmeye çalışacağız. İnşallah başarılı bir sonuçla hayvanımızın sağlığını kendisine kazandırırız. Yaraya bakılırsa bir travmaya bağlı olmuş. Zaten kolay kolay eklem çıkmaz. Sadist bir şey olacağını düşünmüyorum ama kaçarken taşa çarpma, keskin bir şeye çarpma ve aynı zamanda yaralamayla birlikte çıkığın oluşmasına da sebep vermiş olabilir” diye konuştu.

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