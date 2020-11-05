Ölüme terk edilen atları, hayvan polisi kurtardı
MERSİN'DE DERE İÇERİSİNDE BAKIMSIZLIKTAN KABURGALARI SAYILAN, GÜNEŞİN ALTINDA BAĞLANAN 2 AT İLE CAN ÇEKİŞEN, ZOR NEFES ALAN, SADECE KULAKLARINI KIPIRDATABİLEN, HERHANGİBİR FİZİKSEL TEPKİ VERMEYEN BİR AT, ÇEVRE, DOĞA VE HAYVAN POLİSLERİ TARAFINDAN KURTARILDI. HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINIRKEN, ATLARIN SAHİPLERİ OLDUĞU BELİRLENEN 2 ŞAHSA 2 BİN 841 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.
Mersin’de dere içerisinde bakımsızlıktan kaburgaları sayılan, güneşin altında bağlanan 2 at ile can çekişen, zor nefes alan, sadece kulaklarını kıpırdatabilen, herhangi bir fiziksel tepki vermeyen bir at, çevre, doğa ve hayvan polisleri tarafından kurtarıldı. Hayvanlar koruma altına alınırken, atların sahipleri olduğu belirlenen 2 şahsa 2 bin 841 lira idari para cezası uygulandı.
Tüm Türkiye’de görev yapmaya başlayan çevre, doğa ve hayvan polisleri, Mersin’de zor durumda olan hayvanlara yardım elini uzatıyor. Kentte devriye atan polisler, Pirireis Mahallesi Müftü Deresi içerisinde bakımsızlıktan kaburgaları sayılan, güneşin altında bağlanmış 2 kahverengi at ile can çekişen, zor nefes alan, sadece kulaklarını kıpırdatabilen, herhangi bir fiziksel tepki veremeyecek durumda bitkin vaziyette olduğu görülen beyaz atı gördü. Hayvanlara su ve ot vererek ilk yardımda bulunan polisler, daha sonra Mersin Hayvanat Bahçesi görevlilerine haber verdi. Hayvanları götürmek ve yerde yatan bir atın kaldırılması için de hayvan ambulansı, vinç ve kepçe talep eden polisler, özellikle yerde yatan atı kendine getirmek için uzun süre uğraştı.
5 saatlik bir kurtarma operasyonuyla atlar bulunduğu yerden çıkarıldı
Güneş altında uzun süredir bağlı olduğu, üzeri yaralar kaplamış ve yele ile kuyrukları dikenlerle kaplı hayvanlar görevlilerin yardımı ile 5 saatlik bir kurtarma çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak, hayvanat bahçesi çalışanlarına teslim edildi. Ekipler, hayvanların sahibi olduğu tespit edilen 2 şahsa 2 bin 841 lira para cezası uyguladı.
Yaralı atlara serum tedavisi uygulandığı belirtilirken, yerde yatan ve hiçbir tepki vermeyen atın da yeniden ayaklandığı öğrenildi.
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