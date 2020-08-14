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Ölü yunus balığı karaya vurdu
HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNE BAĞLI ÇEVLİK SAHİLİNDE ÖLÜ YUNUS BALIĞI KARAYA VURDU.
Çevre 14.08.2020, 13:12
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Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik sahilinde ölü yunus balığı karaya vurdu.
Samandağ sahilinde gezen vatandaşlar, sahile vuran ölü yunus balığını fark edince şaşkınlık yaşadı.
Nedeni bilinmeyen şekilde ölen Yunus balığı, ekiplerin çalışması ile sahilde gömüldü.
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