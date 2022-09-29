Ölü taklidi yapan yaralı ‘balaban’ köylüler tarafından fark edildi, yetkiler tedavi altına aldı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde ölü taklidi yapan yaralı “balaban” kuşu köylüler tarafından fark edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı balaban, tedavi altına alındı.

Dicle ilçesinde ölü taklidi yaparak kendini tehlikeden koruyan balaban kuşu, sol kanadı yaralı halde köylüler tarafından bulundu. Kırsal Çayüstü Mahallesi’nde bulunan kuş, ilçeye gelen Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuşu teslim alan Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde görevli Mühendis Turgut Yiğit, yaralı kuşu tedavi edilmek üzere Dicle Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edeceklerini, orada veteriner hekimler tarafından tedavi edildikten sonra kuşun doğaya salınacağı ifade edildi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, balaban kuşunun Türkiye’de ve bölgede rastlanılan bir tür olduğunu söyledi. Kılıç, “Bölgemiz için bunlar yaz göçmeni. Üreme zamanı buraya gelip üremelerini gerçekleştiriyorlar. Üremelerini tamamladıktan sonra temmuz, ağustos da bölgeyi terk ediyorlar. Şu anda iklimde bir değişiklik var. Bunların önümüzdeki yıllarda belki kışında burada kalabileceklerini düşünüyoruz. İlginç davranışlarından biri tehlikeyi sezdikleri anda ya da avlanacakları zaman avdan kendilerini saklamaları için hareketsiz duruyorlar. Başlarını, boyunlarını uzatıyorlar. Özelikle ağaçlar arasında başını uzatmasıyla birlikte hareketsiz durmaları bunların tanınmalarını, fark edilmelerini güçleştiriyor. Böylelikle balabanımız avcılardan kaçmış oluyor. Ya da kendisine yaklaşan av hayvanına kendini göstermiyor. Kısa mesafede avlanma imkanına sahip oluyor. Balaban bunu sıkla kullanır. Bize düşen bu türleri izlemek, gözlemek. Ama bunların yaşamlarına müdahale etmemek. Bunlarda sistemde önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Bize de düşen bunların yaşamasını, nesillerini sürdürmesini sağlamak” dedi.