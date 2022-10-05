Oltu’yu toz bulutu sardı

Erzurum’un Oltu ilçesinde sabah erken saatlerde toz bulutu etkili oldu.

Sabah saatlerinde Oltu ilçe merkezini toz bulutu sardı. Dışarı çıkan vatandaşlar, ilçeyi saran toz bulutunu görünce şaşkına döndü. İlçe halkı, yılda bir kere Oltu’da toz bulutunun etkili olduğunu dile getirdi.

Esnaf Ender Üstün, “Çok uzun senelerden beri, hatta hiç görmediğimiz şekli ile Oltu’yu zaman zaman toz bulutu sarmakta. Bu toz bulutunun nereden geldiğinin, neden kaynaklandığının araştırılmasını istiyoruz” dedi.