Oltu’da gelincikler ikinci kez açtı

Erzurum’un Oltu ilçesinde baharla birlikte kendiliğinden yetişen gelincikler, ikinci kez açarak ovayı kırmızıya bürüdü.

Oltu’da son günlerde sabah güneş akşam yağmur yağması doğayı kırmızı yeşile bürüdü. Oltu Vişneli Mahallesi’nde meralar gelinciklerle süslendi.

Oltulu Emrah Aydın, ‘Yaklaşık iki yıldır gelmiyordum Oltumuza. Buralar çocukluğumuzun geçtiği yerler. Buralar çocukluğumuzdan da biliriz ki gelincikler yılda bir defa açar sonra kaybolurdu. Ama şimdi geldiğimde bana sürpriz oldu gelincikler ikinci kez açmışlar. Karadeniz iklimini görüyoruz burada. Oltu’ya geldiği bir haftadan beri her gün yağmur yağıyor ve bu yağmurlar sonrasında gördüğünüz gibi cennetten bir köşe memleketimiz herkesi bu güzellikleri görmesi için davet ediyoruz’ dedi.