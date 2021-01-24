Oltu Çayındaki Puhu kuşuna kargalar saldırdı

Erzurum’un Oltu ilçesinde Oltu Çayı’na düşen aç ve yorgun puhu kuşu için itfaiye seferber oldu. İtfaiye erinden korkarak konduğu çatıda kargaların saldırısına uğrayan puhu kuşu daha sonra gözden kayboldu.

Soğuk ve dondurucu havada geceyi Oltu Çayı’nda geçirdiği düşünülen aç ve yorgun puhu kuşuna günün aydınlanmasıyla birlikte çevrede toplanan kargalar saldırdı. Sabah erken saatlerde yürüyüş yaparken Oltu Çayı üzerindeki hareketliliği fark eden Serkan Apaydın, puhu kuşunu gördü. Kuşun yaralı olduğunu düşünen Apaydın, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Oltu itfaiye ekipleri, kuşu yakalamak için merdivenle su yatağına indiler. Puhu kuşu kendisine yaklaşan itfaiye erinden korkup 15 metre uçarak tekrar çay kenarına kondu. Ekipler ikinci kez yanına inmek isterken bu kez kuş uçarak ilçe merkezindeki bir evin çatısına kondu. Çatıda kargaların saldırısına uğrayan puhu kuşu daha sonra gözde kayboldu.

Serkan Apaydın, “Sabah yürüyüş yaparken Oltu Çayı’nda kuş sürüsünün dereye inip kalktığını gördüm. Dikkatli baktığımda Oltu Çayı içerisinde bir baykuşun olduğunu gördüm. Yerinden kalkamadığını fark ettim ve itfaiye ekiplerine haber verdim. Gelip kuşu dere yatağından çıkaracaklar” dedi.

Selami Şahin adlı esnaf ise, “Baykuş yolunu şaşırmış, gelip Oltu Çayı’na düşmüş. İtfaiye geldi, kurtarmaya çalıştı kurtaramadı. Kuş bir evin çatısına kondu. Çatıda kargalar saldırmaya başladılar. Korkan baykuş bir anda gözden kayboldu” şeklinde konuştu.