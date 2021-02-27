Oltayla 5 kiloluk somonlaşmış alabalık tutan amatör balıkçının sevinci

Adana’nın Kozan ilçesinde Kozan baraj gölünde amatör bir balıkçının oltasına takılan 5 kilogramlık alabalık hem şaşırttı hem sevindirdi.

Kozan’da hobi olarak Kozan baraj gölüne olta atan amatör balıkçının oltasına 5 kiloluk alabalık takıldı. Balığı yakalayan Muhammed İkbal Özkan ve arkadaşları balığın büyük olmasına şaşırırken arkadaşları amatör balıkçıyı tebrik etti. O anlar amatör balıkçıların cep telefonlarına yansıdı.

Balığı tutan İkbal Özkan, "5 kilogram geldi balık. Somonlaşmış dev alabalık çok nadir olur. 25 yıldır yapıyorum. Balık avını çok severim. Bu büyüklükte bir alabalık ilk kez oltama denk geldi. Büyük şans” dedi.