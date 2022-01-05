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Oltaya balık yerine karabatak takıldı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Elazığ’da balık tutmaya çalışan bir vatandaşın oltasına karabatak kuşu takıldı. Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş, karabatağı kurtarıp tekrar doğaya saldı.
Çevre 05.01.2022, 10:01
Elazığ’da balık tutmaya çalışan bir vatandaşın oltasına karabatak kuşu takıldı. Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş, karabatağı kurtarıp tekrar doğaya saldı.
Baskil ilçesi Karakaya Baraj Gölü kıyısına balığa giden Enes Kızrak isimli vatandaş oltasını suya attı. Balık geldiğini zannederek oltasını çeken Kızrak, oltaya takılan karabatağı görünce neye uğradığını şaşırdı. Oltasına takılan karabatağı kancadan kurtaran Kızrak, hayvanın yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra tekrar suya bıraktı.