Ölmek üzereyken bulunmuştu, yeniden doğaya salındı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Karabey köyü mevkiinde bitkin halde kızıl şahin bulan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı Karabey Karakolu ekiplerince muhafaza altına alınan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü Tosya Şefliği ekiplerine teslim edildi. Tedavi altına alınan kızıl şahinin ayağında ve karın bölgesinde yaralar olduğu tespit edildi. Yaraları tedavi edilen kızıl şahin, 3 gün süren antibiyotik tedavisi ve besin takviyesinin ardından sağlığına kavuştu. Kızıl şahin, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salındı.