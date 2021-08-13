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Ölmek üzere olan leyleğin yardımına koştular

Bursa’da gece mesaisinde olan UEDAŞ ekipleri, yol kenarında hareketsiz halde buldukları leyleğin yardımına yetişti.

Çevre 13.08.2021, 11:44
Ölmek üzere olan leyleğin yardımına koştular

Bursa’da gece mesaisinde olan UEDAŞ ekipleri, yol kenarında hareketsiz halde buldukları leyleğin yardımına yetişti.

Bursa Yıldırım’a bağlı Değirmenönü Mahallesinde gece yarısı gerçekleşen olayda nedeni bilinmeyen bir şekilde yaralanan leyleği bölgeden geçen UEDAŞ ekipleri buldu. Yaralı hayvanı son anda ölümden kurtaran ekipler, Bursa Hayvanat Bahçesi Veterinerliğinin yolunu tuttu. Yetkililere teslim edilen leyleğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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