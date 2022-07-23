Ölbe vadisi ve Deve Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor

Elazığ’da başta dağ keçileri olmak üzere yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan ve güzelliği ile dikkat çeken Ölbe Vadisi ile içerisinde bulunan Deve Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor.

Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Göllübağ Mahallesi mevkiinde bulunan eşsiz güzellikteki Ölbe Vadisi ve Deve Mağarası, yaklaşık 100 dağ keçisine ve farklı birçok hayvana ev sahipliği yapıyor. Kayaların arasındaki yeşil vadi, bakir doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Geçmiş dönemde kervanların Harput’a ulaşmak için vadiyi kullandıkları ve yanlarında getirdikleri yağ, peynir gibi ürünleri soğuk olduğu için mağarada depoladıkları biliniyor. Yine bir zamanlar mağarayı eşkıyaların kullandığı ve vadiden geçen kervanları soydukları efsanesi de anlatılıyor. Yeterince bilinmeyen vadi için bir zamanlar gündeme gelerek başlatılan çalışmalar ise yarım kalmış durumda. Göllübağ Mahallesi Muhtarı Selahattin Dabakoğlu, vadinin ve mağaranın turizme kazandırılması için tek başına büyük bir çaba sarf ediyor. Dağların arasında, suyun kenarında ve ormanın içerisinde doğa yürüyüşü için birebir olan vadi, ziyaretçilerini bekliyor.

"Vadi turizme kazandırılmalı"

Vadi hakkında bilgi veren Göllübağ Mahallesi Muhtarı Selahattin Dabakoğlu, "Ölbe Vadisinin içerisinde Deve Mağarası var. Eskiden kalma çok büyük bir mağaradır. Önceden hayvan besleyenler burayı sığınak olarak kullanırmış. Ölbe Vadisi çok aşağından başlar. Baraj yapılmadan önce Fırat Nehri aktığı zaman gemi vardı. At ve katırlarla gemilerden geçerler Harput’a ticaret için gelirlermiş. Yağışlı havalarda bu mağarada sığınırlarmış. Hatta o zamanlar deri tutumlarda yağ ve peynir getirip burada akar suyun içinde saklarlarmış. Burada yatar sabah erkende de Harput’a ticaret için satışa götürürlermiş. Bir dönem anlatılır burada eşkıyalar da varmış. Burası bir anayol olduğu için o zaman eşkıyalar soygun yaparmış. Bunları yaşlılar anlatırdı" dedi.

Vadinin turizme kazandırılması için çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Dabakoğlu, "Burası Elazığ ve Harput’a yakın bir yer. Ortasından su geçiyor. Yolumuz iyi değil. Yollar yapılır buralar düzenlenirse daha canlı olur. Yerli ve yabancı turistlerimiz gelir. Kültür ve Turizm Bakanlığından geldiler. Yürüyüş yolu olabilir denildi. Hatta patika yollara işarette koydular. Ama biraz ıslah edilmesi gerekiyor. Dar ve yıkılmış yerler var. İnşallah buralar için güzel bir proje düşünülür. Turizme kazandırılmış olur. Şu anda valilik tarafından herhangi bir çalışma başlatılmadı. Söz verdiler, çalışma başlatmalarını bekliyoruz" diye konuştu.