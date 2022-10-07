Okulda atık seferberliği: Veliler birbiriyle yarışıyor

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Sakarya İlkokulu yapmış olduğu geri dönüşüm projesiyle takdir topluyor. Sabah saatlerinde çocuklarını okula bırakmaya gelen veliler yanlarında çuvallarla veya arabalarıyla getirdiği kilolarca atık malzemeleri okula teslim ediyor. Uzun kuyrukların oluştuğu okul bahçesinde atıklar ilk olarak tartılıyor akabinde Okul Aile Birliği Başkanı Çiğdem Okur Şahin tarafından not alınıyor. 4 hafta boyunca süren faaliyetin sonunda en çok atık getiren veliye ve öğrenciye hediyeler veriliyor. Sürekli döngü halinde gelen atık toplama faaliyetinde şu ana kadar 15 tonun üstünde dönüştürülebilen atık toplandı.

"Rekabete dönüştürülünce biraz daha ivme kazandı"

Öğrenci velisi Erol Bektaş, “Bu durum okul için, toplumumuz için, sağlık ve çevre için ciddi bir hizmettir. Dileğim bunun yayılarak Türkiye çapında olması hatta dünya çapında olmasıdır. Bir poşet 50 yılda eriyor. Doğaya verdiği zararlara düşünebiliyorsunuz. Bu yeni nesil çocuklarımızın poşetlerin içinde büyümemesi lazım. Bizim de katkımız olsun diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hemen hemen her gün yaklaşık olarak böyledir. Ciddi bir talep var. İnsanlarımız duyarlı davranıyor. Bu iş bir rekabete dönüştürülünce biraz daha ivme kazandı. Bizim bugün evimizde ne kadar poşet, karton gibi atık madde varsa hepsini topladık. Akrabalarımıza bile rica ediyoruz. Onlarda çocuklara iyi örnek olmak, teşvik etmek amacıyla topluyorlar” dedi.

"Çok fazla ilgi var”

Veli Songül Örenç, “Elimizden geldiğine biz de doğaya katkıda bulunuyoruz. Bu konuda çocuklara destek oluyoruz. Heveslerini arttırıyoruz. Çocuklarımızda ileriki hayatlarında geri dönüşüm ne kadar önemli olduğunu kavrayabilecek duruma gelecekler. Bu arada hediye alıyorlar. Okulun düzenlediği güzel aktivitelerle birlikte onlar da eğleniyor. Çocuklara bunu aşılayabilirsek çok mutlu bir gelecek olacak. Ben de elimden geldiğince her gün 5 koli, 10 koli okula bırakıyorum. Bu konuya çok fazla ilgi var” diye konuştu.

"İlk 3’e girenlere hediyeler"

Okul Aile Birliği Başkanı Çiğdem Okur Şahin, “Şubat 2022 yılında beri düzenlediğimiz bir geri dönüşüm projemiz var. Velilerimiz okula geliyor ve her hafta 1 tonun üstünde atık alıyoruz. Amacımız çocuklarımıza hem davranış alışkanlığı kazandırmak hem de çevremizi, doğayı korumak için onları bilinçlendirmektir. Bu anlamda ilk 3’e girenlere hediyelerimiz var. Kişisel olarak yarışıyoruz. 4 haftanın sonunda en çok atık toplayana bisiklet, scooter gibi hediyeler veriyoruz. Ailelerin her hafta çocukları bilinçlendirme adına bu anlamda okula yönlendirmelerini, kendilerinin ise atık konusunda katkı sağlamak için desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"15 bin tonun üstünde atık kazandırdık"

Okul Müdürü Gökçen Gül ise "Atıkları tekrardan doğaya kazandırdığımız için mutluyuz. 2022 yılının Şubat ayından beri yürüttüğümüz projede velilerimizin ve öğrencilerimizin ilgisi bizleri memnun ediyor. Öğrencilerimizi çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.