Öksüz kalan yavru tilkilere Milli Parklar annelik yapacak

Sivas’ın Suşehri ilçesinde öksüz kalan yavru tilkiler mahsur kaldıkları su kanalından kurtarılarak Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde anne tilki araba çarpması sonucu öldü. Öksüz kalan 4 yavru tilkinin ikisi vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunurken diğer iki yavru tilki ise korkudan su kanalına girdi. Burada mahsur kalan iki yavru tilki yine vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin uğraşları sonrası kurtarıldı. Kurtarılan yavru tilkiler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde köylüler tarafından bulunan başka bir yavru tilkide ekiplere teslim edildi. Emin ellerde olan 5 yavru tilki Doğa Koruma ve Milli parklar ekiplerince bakımları yapılacak.