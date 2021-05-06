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Öksüz kalan yavru kurtlar emin ellerde

Sivas’ta köylüler tarafından bulunan 2 kurt yavrusu DKMP ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Çevre 06.05.2021, 14:45
Öksüz kalan yavru kurtlar emin ellerde

Sivas’ta köylüler tarafından bulunan 2 kurt yavrusu DKMP ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Sivas kırsalında köylüler tarafından annelerinin öldüğü düşünülen 2 kurt yavrusu bulundu. Buldukları yavru kurtları koruma altına alan köylüler Jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri kurt yavrularını teslim aldı. Ekipler 2 yavru kurdu Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Sivas İl Şube Müdürlüğüne götürdü. Burada koruma altına alınan kurtların sağlık kontrolleri yapıldı. Bir süre burada bakılacak yavru kurtlar daha sonra Gaziantep ilinde rehabilitasyon merkezine gönderilecek.
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