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Oksijensiz kalan balıklar telef oldu
Adana’da Seyhan Baraj Gölü kapaklarının kapatılmasıyla Seyhan Nehri’nde su kalmayınca oksijensiz kalan balıklar telef oldu.
Çevre 21.12.2020, 09:20
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Adana’da Seyhan Baraj Gölü kapaklarının kapatılmasıyla Seyhan Nehri’nde su kalmayınca oksijensiz kalan balıklar telef oldu.
Adana’nın ortasından geçerek şehri Seyhan ve Yüreğir ilçelerini ayıran Seyhan Nehri’nde, Seyhan Baraj Gölü’nün kapaklarının kapatılmasından dolayı su kalmadı. Bu nedenle nehirdeki çamurlu suda oksijensiz kalan balıklar telef olmaya başladı. Onlarca balık telef olurken vatandaşlar bu balıkları toplayarak evlerine götürdü.Vatandaşlar baraj kapaklarının bir an önce açılıp balıkların kurtarılmasını bekliyor.
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