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Oklu kirpi avlayan 4 kişiye 12 bin TL ceza

Adana’nın Kozan ilçesinde koruma altında olan oklu kirpiyi avlayan 4 kişiye 12 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çevre 13.06.2021, 13:28
Oklu kirpi avlayan 4 kişiye 12 bin TL ceza

Adana’nın Kozan ilçesinde koruma altında olan oklu kirpiyi avlayan 4 kişiye 12 bin TL idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde oklu kirpi avına çıkan 4 kişi, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından avladıkları kirpi ile birlikte yakalandı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığınca 4 şahsa yasak olmasına rağmen oklu kirpi avlamaktan dolayı 12 bin TL idari para cezası uygulandı.
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