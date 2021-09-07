Öğrencilere sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıtıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde öğrencilere sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıtımı yapıldı.

Pandemi boyunca sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerini sürdüren Safranbolu Kaymakamlığı çalışmalarına devam ediyor. Göreve geldiği süre boyunca aktif olarak faaliyetlere katılan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz sokak hayvanlarını da unutmadı. Kanuni Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Türköz, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, sokak hayvanlarının beslenmesi için mama dağıttı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Türköz, “Malum pandemi koşulları devam ediyor. Okulları pandemi koşulların uygun açtık. İnşallah bu şekilde devam ettireceğiz. Kanuni Ortaokulu’na geldik, malumunuz sokaklarda bizim patili dostlarımız da var. Bu konudan farkındalık oluşturalım istedik” dedi.

Bütün pandemi boyunca kamu görevlileri olarak hem sokaklarda hem ormanlarda sokak hayvanlarının beslemesini yaptıklarını belirten Türköz, “Toplum kuruluşlarından destek alarak da yaptık. Okullar açıldı, bize pratiklik sağlaması amacıyla öğrencileri de araya sokalım dedik. Bugün Kanuni ortaokulunda buna başladık. Çocuklarımıza kedi ve köpek maması dağıtarak bulundukları mahallelerde sokaklardaki patili dostlarımıza ikram etmeleri konusunda kendilerine ricada bulunduk” diye konuştu.

Türköz, sokak hayvanlarının beslenmesi için gerekli faaliyetleri tüm okullarda sürdüreceklerini söyleyen Türköz, "Bu konuda çocuklarımız, gençlerimiz zaten hevesliler. Doğa ve hayvan dostu gençlerimiz var. Onlarda bu işe seve seve gönüllü oldular. Artık inşallah bu faaliyetlerimiz devam edecek. Bundan sonra ayda bir yada iki ayda bir hem sokaklarımızda diğer vatandaşlarımızın da katılımı ile faaliyetlerimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Türköz’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş eşlik etti.