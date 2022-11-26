Öğrencilerden duyarlı davranış: Sokaktaki canlara atık kumaşlardan battaniye yaptılar

Edirne’de, "Avrupa Atık Azaltım Haftası" etkinlikleri çerçevesinde harekete geçen Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu üyesi öğrenciler, soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan canlara bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla atık kumaşlardan battaniye hazırladı.

Yazın sıcakta, kışın ise yiyecek ve içecek bulamayan sokaktaki canların yardımına üniversite öğrencileri yetişti. İlk olarak yanlarında getirdikleri yiyecekleri sokaktaki canlara besleyen öğrenciler, daha sonra ise okulun ve çevre esnafın desteği ile topladıkları atık kumaşlardan battaniye yaptı.

Edirne’de, üniversite öğrencileri "Avrupa Atık Azaltım Haftası" etkinlikleri çerçevesinde sahipsiz hayvanlar için atık kumaşları kullanarak battaniyeler hazırladı.

Edirne Kent Ormanı’nın bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, ilk olarak etraftaki çöpleri topladıklarını sonra ise okul yönetiminin de desteği işle çevredeki esnaftan alışveriş yaptıklarını" diye açkılamada bulundu.

Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu Başkanı Helin Uçar, sokakta yaşayan hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmak için bu şekilde bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Atık kumaşlardan hayvanlar için battaniye diktiklerini dile getiren Uçar, "Kış ayları hayvanlar için zorlu geçiyor. Yaptığımız battaniyeler sayesinde hayvanlarımız kış aylarını daha sıcak geçirecek. Burada atıklarla neler yapılabileceğini hem üyelerimize hem de vatandaşlara göstermiş olduk. Atıkları kullanarak hem geri dönüşüme katkı sağlıyoruz hem hayvanlar için faydalı bir malzeme tasarlamış oluyoruz" dedi.

Doğal ortamda sokak hayvanları için atık kumaşlardan battaniye diken öğrenciler, hem geri dönüşüme dikkat çekti hem de sokak hayvanlarının yaşama tutunmasına katkı sağlamış oldu.