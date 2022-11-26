Öğrencilerden duyarlı davranış: Atık kumaşlardan sokak hayvanları için battaniye yaptılar

Edirne’de, "Avrupa Atık Azaltım Haftası" etkinlikleri çerçevesinde harekete geçen Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu üyesi öğrenciler, soğuk havalarda sokakta yaşayan canlar için atık kumaşlardan battaniye hazırladı.

Edirne’de üniversite öğrencileri, soğuk havalarda üşüyen ve yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının yardımına yetişti. İlk olarak yanlarında getirdikleri yiyeceklerle sokaktaki canları besleyen öğrenciler, daha sonra okulun ve çevre esnafın desteği ile topladıkları atık kumaşlardan battaniye hazırladı.

"Avrupa Atık Azaltım Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Edirne Kent Ormanı’nın bahçesinde bir araya gelen öğrencilerden Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu Başkanı Helin Uçar, sokakta yaşayan hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmak için bu şekilde bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Atık kumaşlardan hayvanlar için battaniye diktiklerini dile getiren Uçar, "Kış ayları hayvanlar için zorlu geçiyor. Yaptığımız battaniyeler sayesinde hayvanlarımız kış aylarını daha sıcak geçirecek. Burada atıklarla neler yapılabileceğini hem üyelerimize hem de vatandaşlara göstermiş olduk. Atıkları kullanarak hem geri dönüşüme katkı sağlıyoruz hem hayvanlar için faydalı bir malzeme tasarlamış oluyoruz" dedi.

Doğal ortamda sokak hayvanları için battaniye diken öğrenciler, hem geri dönüşüme dikkat çekti hem de sokak hayvanlarının yaşama tutunmasına katkı sağlamış oldu.