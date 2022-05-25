Öğrencilerden can dostlarına ziyaret

Altınordu Layika Akbilek İlkokulu öğrencileri Sincan Belediyesi Sevgi Bahçesi ile Sokak Hayvanları Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek can dostlarımızla keyifli vakit geçirdi.

Sokak hayvanlarına her daim kucak açan; hayvan bakım, tedavi ve eğitimine yönelik yaptığı çalışmalarla örnek olan Sincan Belediyesi çocuklarla can dostlarımızı da sık sık buluşturuyor.

Altınordu Layika Akbilek İlkokulu Öğrencileri hayvan dostlarını ziyaret etti. Çocuklar ilk olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ana Hizmet Binasının bahçesinde yer alan Sevgi Bahçesini gezdi.

Veteriner hekimler tarafından öğrencilere hayvanlar hakkında bilgi verildi. Daha sonra çocuklar can dostlarımıza su ve mama vererek onları kendi elleriyle besledi. Onlarla oyun oynayarak da keyifli vakit geçirdiler.

Sera olarak kullanılan bahçenin bir diğer kısmında da çocuklar yetiştirilen sebzeler ve bitkiler hakkında bilgi aldılar.

Ardından Polatlar Mahallesinde bulunan Sokak Hayvanları Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden çocuklar sokak köpeklerinin tedavi ve eğitim süreçlerini öğrendi.

23 padoğun bulunduğu Sevgi Bahçesi’nde köpek, kedi, tavuk, tavşan, kaz, ördek gibi birçok can dostumuz yaşıyor.

Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi de güçten düşmüş ve bakıma muhtaç olan hayvanların bakımları ve tedavileri için 33 adet padoktan oluşan her bir padokta 6 hayvana bakılabilecek doğal ve geniş ortam sağlıyor.